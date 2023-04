Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Forchtenberg: Gas und Bremse verwechselt - 12.000 Euro Schaden

Eine 75-Jährige verwechselte am Montagmorgen Gas und Bremse bei ihrem Suzuki. Gegen 10 Uhr fuhr die Dame auf den Parkplatz eines Discounters in der Teslastraße in Forchtenberg ein. Auf dem Parkplatz verwechselte sie vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr auf den geparkten Ford eines 51-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 12.000 Euro. Der Suzuki musste abgeschleppt werden.

Forchtenberg: Zeugen nach Sachbeschädigungsserie gesucht

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachten Unbekannte bereits am 12. April. Einige Anlagen und Gebäude wurden in der Straße "Am Bahnhof" in Forchtenberg mit schwarzem Graffiti beschmiert. Der Gesamtschaden ist bislang nicht bekannt, wird allerdings auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu den Sprayern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8290, zu melden.

Waldenburg: Unfall verursacht und abgehauen

Auf der Autobahn 6 kam es am Montagmorgen zu einem Unfall mit knappen 40.000 Euro Schaden. Ein bislang unbekannter VW-Vito-Lenker soll gegen 10.20 Uhr zwischen Öhringen und Neuenstein einen 82-Jährigen überholt und beim Einscheren geschnitten haben. Da für diesen das Fahrmanöver extrem knapp gewesen sein soll, scherte der 82-Jährige mit seinem Audi Q3 auf die linke Spur aus und prallte dabei gegen den VW eines dort fahrenden 50-Jährigen. Anschließend wurde der Audi gegen die Leitplanke abgewiesen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 40.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Öhringen: Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

Auf der Autobahn 6 wurden zwischen Öhringen und Neuenstein am Montagmittag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr insgesamt 7089 Fahrzeuge gemessen. 367 waren davon zu schnell unterwegs. Insgesamt müssen drei Personen vermutlich mit Fahrverboten rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei erlaubten 120 km/h bei 169 km/h.

