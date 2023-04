POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Haßmersheim: Einbruch in Getränkemarkt

Eine bislang unbekannte Person brach zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, in einen Getränkemarkt in der Kurt-Vogelsang-Straße in Haßmersheim ein. Ob etwas entwendet worden ist und wie hoch der Sachschaden ist steht noch nicht fest. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Schefflenz: Fahrzeug und Garage beschädigt - Hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstand am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, bei einem Unfall in der Hauptstraße in Unterschefflenz. Ein 46-jähriger Skoda-Fahrer kollidierte aus der Sattelbachstraße kommend zunächst mit einem geparkten Audi und fuhr dann quer über die Bundesstraße durch eine Hofeinfahrt in eine Garage, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Der Mann wollte sich zunächst von der Unfallstelle entfernen, wurde jedoch von Zeugen aufgehalten. Beamte des Polizeireviers Mosbach stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten.

Mosbach: Alkoholisierter Mann greift Polizeibeamte an

Weil ein Mann gegen die Schaufensterscheibe eines Supermarkts in der Zwingenburgstraße schlug, wurde am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, das Polizeirevier Mosbach verständigt. Die Beamten trafen vor Ort einen erheblich alkoholisierten Mann an, der immer wieder auf die stark befahrene Pfalzgraf-Otto-Straße laufen wollte. Da der Mann nicht in der Lage war seinen Weg alleine fortzusetzen, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde der 33-Jährige jedoch aggressiv und griff die eingesetzten Beamten an. Eine Beamtin und ein Beamter wurden leicht verletzt. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der Mann die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits zwischen 6. April und 11. April verursachte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug hohen Sachschaden an Leitplanke der B 47 zwischen Schneeberg und Rippberg, wenige hundert Meter vor dem Ortseingang. An der Straßeneinrichtung entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Buchen nun nach Zeugen. Hinweise zu dem Unfall werden unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

