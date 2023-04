Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall in Ingelfingen und fuhr anschließend weiter. Zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr stand die Mercedes B-Klasse auf einem Parkplatz gegenüber des Alten- und Pflegeheims in der Josef-Rilling-Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Kupferzell: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall und floh anschließend. Am vergangenen Wochenende stand der Opel Insignia am Fahrbahnrand der Straße "Grünwiesen". Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie weiter. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen-Verrenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Freitag einen Verkehrsunfall in Öhringen-Verenberg und fuhr daraufhin weiter. Zwischen 7 Uhr und 15 Uhr stand der Audi A4 Avant am Fahrbahnrand der Lindelbergstraße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Neuenstein: Kopf gegen Windschutzscheibe

Ein Mann wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Neuenstein verletzt, weil er nicht angeschnallt war. Gegen 9 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Seat Altea von dem Gelände einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße ein und übersah dabei vermutlich den herannahenden Mercedes E-Klasse eines 42-Jährigen. Die beiden Autos prallten zusammen, wodurch der Beifahrer des 42-Jährigen, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, nach vorne geschleudert wurde und mit dem Kopf gegen die Innenseite der Windschutzscheibe prallte. Dadurch wurde der 30-Jährige verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin und der Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell