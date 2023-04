POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis - Warnmeldung

Heilbronn (ots) - Wohnhausbrand in Billigheim Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 16.04.2023, gg 03:07 Uhr, eine Garage an einem Einfamilienhaus in Billigheim, in der Straße "Mittlere Wanne" in Brand. Der Brand breitete sich auf das angebaute Wohngebäude aus. Glücklicherweise konnten beide Bewohner des Hauses das Gebäude unverletzt verlassen. Sie ...

mehr