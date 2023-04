POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Ahorn: Geschwindigkeitskontrollen

Bei Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei auf der Bundesstraße 292 bei Ahorn waren 47 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Am Freitag zwischen 14.45 Uhr und 20.45 Uhr laserten die Beamten insgesamt 783 Fahrzeuge. 43 Pkw waren bei erlaubten 100 Stundenkilometern sowie 4 Lkw bei erlaubten 60 Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter war ein Wagen, der 83 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho hatte. Die Fahrer und Fahrerinnen, die zu schnell unterwegs waren, müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Sieben davon müssen mit Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

Bad Mergentheim: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Freitag einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 8.30 Uhr und 18.20 Uhr stand der Skoda Roomster auf den öffentlichen Parkplätzen in der Löffelstelzer Straße. Die unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim-Hochhausen: Reifen zerstochen- Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, gegen 18 Uhr, und Samstag, gegen 12 Uhr, einen in Tauberbischofsheim-Hochhausen geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem in der Pfarrgasse geparkten Ford, rissen den Frontscheibenwischer ab und zerstachen den hinteren rechten Reifen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Taxifahrer genötigt und angegriffen - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag nötigte ein 62-jähriger Mann erst einen Taxifahrer und griff diesen anschließend körperlich an. Gegen 13.10 Uhr war der 62-jährige Taxifahrer mit seinem Fahrzeug zwischen Weikersheim und Bad Mergentheim unterwegs. Im Bereich des Kreisverkehrs bei einem Supermarkt fuhr der 62-jährige BMW-Fahrer mit seinem dunklen Auto so dicht auf und drängelte, dass der Taxifahrer das Kennzeichen des BMWs nicht mehr erkennen konnte. Als er im Bereich des Stadtgartens rechts am Straßenrand anhielt, stoppte der BMW ebenfalls, der Fahrer stieg aus und griff den Taxifahrer an. Um den Angriff abzuwehren fuhr der Taxifahrer davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Ereignisse, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

