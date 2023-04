Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall: 1.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag einen geparkten VW beschädigte. Der Besitzer parkte seinen Golf gegen 10 Uhr in der Wilhelmstraße in Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Als er gegen 11.30 Uhr zurückkam, bemerkte er den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Verursacher, der vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Pkw am VW entlangstreifte, flüchtete. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Ilsfeld-Auenstein: Dacia am Park & Ride beschädigt

Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein Unbekannter vergangene Woche mit seinem Fahrzeug in Ilsfeld-Auenstein und flüchtete. Der Fahrer eines Dacia Dokker stellte diesen am Dienstag, 11. April, auf dem Park & Ride-Parkplatz in der Hauptstraße ab. Als er am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er den Schaden an der hinteren Tür. Ein Unbekannter blieb vermutlich beim Ausparken oder Vorbeifahren an dem Dacia hängen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Ilsfeld: Polnischer Lkw nach Unfall geflüchtet

Das Polizeirevier Weinsberg sucht Zeugen, nachdem der Fahrer eines polnischen Lkws nach einem Unfall am Freitag flüchtete. Dieser beschädigte zwischen 5.30 Uhr und 16 Uhr vermutlich beim Rangieren einen geparkten Opel Corsa in der Robert-Kohlhammer-Straße in Ilsfeld. Hierbei wurden die Heckscheibe und der Kofferraum beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum polnischen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Untergruppenbach: Nach Unfall verstorben

Ein an einem Unfall in Untergruppenbach beteiligter Hyundai-Lenker verstarb am Freitagmorgen. Der 21-jährige Mann fuhr bereits am Montag, 10. April, zusammen mit drei weiteren Personen auf der Landesstraße 1102. Er kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, wurde hierbei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5483636. Am Dienstag entließ sich der 21-Jährige selbst aus dem Krankenhaus und ließ sich zur Behandlung einer Suchtkrankheit in eine psychiatrische Klinik in Weinsberg aufnehmen, wo er am Freitagmorgen tot aufgefunden wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Tod des Mannes ursächlich mit inneren Verletzungen, die durch den Unfall verursacht wurden, zusammenhängt. Die Ermittlungen dauern an.

Zaberfeld: Vier Verletzte nach Wildunfall

Vermutlich aufgrund eines querenden Rehs geriet ein 22-Jähriger am Freitagabend mit seinem Audi A1 von der Fahrbahn ab. Der Mann war gemeinsam mit drei weiteren Fahrzeuginsassen auf der Landesstraße 1103 von Pfaffenhofen in Richtung Weiler unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Weiler soll ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts gequert haben. Als der Fahrer auswich, kam der Audi nach rechts über einen Abhang von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Nach rund 100 Metern landete der Pkw auf dem Dach. Die vier Insassen wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurden außerdem der Zaun und ein Baum einer Obstplantage beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Heilbronn-Sontheim: Herkunft von verdächtigen Markierungen geklärt

Mehrere Personen meldeten in den vergangenen Tagen seltsame Markierungen an ihren Briefkästen und Klingelschildern in Heilbronn-Sontheim. Zunächst war unklar, was die Zeichen zu bedeuten hatte. Nach einem Bericht in der regionalen Presse meldete sich dann aber die Verursacherin bei der Polizei. Eine Austrägerin hatte Unterstützung von einer anderen Frau erhalten. Um zu erkennen wo die Helferin bereits Flyer eingeworfen hatte, markierte diese die Briefkästen oder Klingelschilder mit einem schwarzen V.

Heilbronn: Verletzte und hoher Schaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 37.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Heilbronn. Der 23-jährige Fahrer eines Audi A4 war gegen 23.25 Uhr in der Goethestraße unterwegs und wollte die Weinsberger Straße queren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Audi A6 Avant die Weinsberger Straße in Richtung Oststraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Der A6 prallte anschließend noch gegen einen Baum und beschädigte einen davor befindlichen Metallbügel. An beiden Autos entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Insassen im A4 erlitten leichte Verletzungen.

Heilbronn: Schwarzer SUV beschädigt Seat

Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Samstag in Heilbronn und flüchtete. Der Besitzer eines Seat Ateca stellte diesen gegen 19.30 Uhr im Bruhweg vor einer Gaststätte ab. Vermutlich blieb der Fahrer eines schwarzen Mercedes SUV GLE an dem geparkten Fahrzeug hängen. Als er Besitzer gegen 23.45 Uhr zu diesem zurückkam, entdeckte er den Schaden, jedoch war der Verursacher bereits geflüchtet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Drei Beamte angegriffen und verletzt

Ein 49-Jähriger gelangt zur Anzeige, da er sich am Freitagabend gegen polizeiliche Maßnahmen wehrte und dabei drei Polizisten verletzte. Die Polizisten waren zur Anzeigenaufnahme im Haus des 49-Jährigen in Heilbronn. Hierbei wurde der Mann aggressiv, schrie umher und wollte einen Blumentopf ergreifen. Da er dies nicht unterließ und um eine mögliche Flucht zu verhindern, wurde er festgehalten. Hiergegen wehrte er sich vehement und sperrte sich. Dabei schlug er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht, beleidigte und bedrohte die anwesenden Polizeibeamten. Ihm wurden daher Handschellen angelegt. Als er zum Streifenwagen geführt wurde, sperrte er sich erneut und versuchte sich loszureißen. Anschließend sollte er ins Fahrzeug gesetzt werden und trat dabei gegen den Oberkörper eines weiteren Beamten. Während er sich in einer Gewahrsamszelle im Polizeirevier Heilbronn befand klagte der Mann dann über gesundheitliche Probleme und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während seiner Behandlung mussten ihm die Handschellen abgenommen werden. Hierbei fuchtelte er mit seinen Armen und beleidigte einen weiteren Beamten. Als dieser ihn zur Behandlung festhielt, schlug der 49-Jährige mit der Hand gegen das Gesicht des Polizisten. Nach seiner Behandlung wurde er wieder in die Zelle gebracht und verbrachte die Nacht im Polizeirevier Heilbronn. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

