Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Erwitte (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1, zwischen den Ortschaften Eickeloh und Langeneicke. Ein 29-jähriger Kradfahrer aus Anröchte fuhr auf der Bundesstraße 1 in Richtung Geseke und überholte mehrere Fahrzeuge. Zum Teil befuhr er dabei auch den linken Standstreifen. In Höhe der Einmündung der Bökenförder Straße kollidierte der Kradfahrer mit einem nach links abbiegenden 56-jährigen Autofahrer aus Ense. Der 29-Jährige wurde durch den Aufprall in den Straßengraben schwer verletzt und in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Fahrer dieses Autos blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie wurden sichergestellt. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell