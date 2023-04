Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigte zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Samstagmorgen, 5.15 Uhr, einen in Dörzbach geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich der oder die Täter zu dem Opel Corsa, der in der Klepsauer Straße abgestellt war, und schlugen die Heckscheibe des Wagens ein. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Betrunken in den Gegenverkehr geraten - Zeugen und Gefährdete gesucht

Ein betrunkener 31-Jähriger war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in auffälliger Fahrweise mit seinem Pkw auf der Langenburger Straße in Künzelsau unterwegs. Gegen 23 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin über den Notruf, dass der Wagen vor ihr in Schlangenlinien unterwegs sei, mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und es beinahe zum Unfall kam. Die alarmierten Polizeibeamten hielten den Mann mit seinem Ford in der Hofstraße an. Es stellte sich heraus, dass der Mann deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Der 31-Jährige musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus und an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Nun sucht das Polizeirevier Künzelsau nach Zeugen des Vorfalls und Personen, die durch die gefährliche Fahrweise gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell