Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Wohnhaus am hellichten Tag - Zeugen gesucht

Wachtendonk (ots)

Am Freitagmorgen (31.03.2023) kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr - 12:00 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Wohnhaus auf der Moorenstraße. Durch das Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten unbekannte Täter in das Wohnhaus. In dem Gebäude wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen sind bei der Kriminalpolizei in Geldern unter 02831-1250 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell