POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.04.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am 09.04.23 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr - 17:10 Uhr, in der Herzog-Wilhelm-Straße in Höhe der Hausnummer 66. Dort wurde an einem geparkten Pkw Ford S-Max durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer der linke Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der ...

mehr