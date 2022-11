Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221106 - 1273 Frankfurt-Sachsenhausen: Fußgängerin schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Eine 17-jährige Fußgängerin ist in der Nacht zu Samstag (05. November 2022) in Sachsenhausen schwer verletzt worden, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter kam.

Gegen 01:57 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter die Textorstraße von der Diesterwegstraße kommend in Fahrtrichtung Schweizer Straße. An der Kreuzung Textorstraße / Schweizer Straße beabsichtigte dieser, nach links abzubiegen. Mutmaßlich übersah er dabei die 17-jährige Fußgängerin, die in gleicher Richtung die Straße überquerte und in der Folge unter das Fahrzeug geriet. Die schwerverletzte Jugendliche kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

