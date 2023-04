Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 09.04.23

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am 09.04.23 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr - 17:10 Uhr, in der Herzog-Wilhelm-Straße in Höhe der Hausnummer 66. Dort wurde an einem geparkten Pkw Ford S-Max durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer der linke Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/91111-0 entgegen. MAP

