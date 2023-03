Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Transportkisten nach Überfall auf Werttransportfirma aufgefunden

Idar-Oberstein (ots)

Ein Zeuge hat am Sonntag, 12. März, in einem Waldstück im Bereich der Veitsrodter Straße mehrere leere Transportkisten gefunden, die aus dem Überfall auf eine Werttransportfirma in Idar-Oberstein am 7. Dezember 2022 stammen. Die Kripo sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Fund oder dem Überfall geben können.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurden die fünf silberfarbenen Blechkisten spätestens am 27. Februar in dem unzugänglichen Waldstück abgelegt. Man erreicht die Ablagestelle nur zu Fuß. Zum einen über eine begehbare Rasenfläche, die von der Veitsrodter Straße in Richtung Vollmersbach auf der rechten Seite kurz hinter der Einmündung zur Dresdener Straße zwischen zwei Anwesen zu dem Waldstück führt. Die zweite Möglichkeit führt über einen Trampelpfad am Ende der Dresdener Straße (s. Karte). Die Kisten waren leer. Es handelt sich hierbei um die Transportkisten, die bei dem Überfall auf eine Werttransportfirma am 7. Dezember im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein erbeutet wurden. Drei bisher unbekannte Täter waren gegen 21.10 Uhr in die Firma eingebrochen und haben Schmuck, Edelsteine, Goldbarren und -münzen im siebenstelligen Eurobereich gestohlen. Die Polizei hatte ein Video des Einbruchs und weitere Informationen auf ihrer Internetseite veröffentlicht https://s.rlp.de/BOCSD.

Nach dem Fund der Transportkisten haben die Ermittler folgende Fragen:

Wer kann Angaben dazu machen, wie lange die Kisten an dem Auffindeort lagen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Verbringen der Kisten an der Veitsrodter Straße in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat zwischen dem 7. Dezember und dem 27. Februar verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Veitsrodter Straße oder der Dresdener Straße gesehen?

Wer kann sonstige Angaben zu dem Sachverhalt machen?

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651-9779 2480. Für Menschen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, ist ein so genanntes Vertrauenstelefon eingerichtet worden. Unter der Telefonnummer 0152/28854968 können Personen ohne Angabe ihrer Identität vertrauliche Mitteilungen machen.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlungen führen, hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt. Zusätzlich hat die geschädigte Werttransportfirma eine Belohnung von 20.000 Euro ausgelobt.

