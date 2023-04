Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 08.04.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung eines Linienbusses

Am 08.04.2023, zwischen 00:00 Uhr 01:30 Uhr, sollen drei augenscheinlich jugendliche Täter einen am ZOB in Clausthal-Zellerfeld geparkten Linienbus zerkratzt und dessen Windschutzscheibe beschädigt haben. Bevor die Polizei eintraf, wurden die Täter von einer Zeugin angesprochen. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Eine der flüchtigen Personen solle eine kurze Hose getragen haben. Hinweise werden erbeten.

Pkw Scheibe eingeschlagen und Portemonnaie entwendet Am 06.04.2023, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, soll an einem weißen Pkw Seat, der auf dem Parkplatz des Vorbeckens des Okerstausees bei Altenau geparkt gewesen sei, eine Scheibe eingeschlagen worden sein. Anschließend sei ein im Fahrzeug befindliches Portemonnaie entwendet worden. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Im Auftrag

Köhnke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell