Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.04.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 06.04.2023, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich im Ausfahrtsbereich der B82 zur B248 ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Liebenburger wollte die B82 verlassen und mit seinem PKW Hyundai nach rechts auf die B248 abbiegen. Hierbei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 56-jährige Seesenerin mit ihrem PKW Ford verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die Seesenerin leicht verletzt, eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht von Nöten. Es entstand ein Gesamtschaden in einer geschätzten Höhe von 2100 Euro.

Sachbeschädigung

Durch eine bislang unbekannte Person wurden zwei Tornetze auf dem Hartplatz der Grundschule in Rhüden zerschnitten. Hierdurch entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell