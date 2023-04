Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub auf Spielhalle

Goslar (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer betraten am späten Montagabend eine Spielhalle in der Bahnhofstraße in Oker und forderten unter Drohung mit Gewalt die Herausgabe von Bargeld.

Die Täter betraten gegen 23.10 Uhr die Spielhalle, in der sich die 58-jährige Angestellte zu diesem Zeitpunkt alleine aufhielt. Einer der Täter trug dabei offensichtlich eine Schusswaffe, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Nachdem die Angestellte mitgeteilt hatte, dass in der Kasse kein Geld sei, flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Der erste Täter wird beschrieben als ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, dunkle Haare, stämmige Figur, mit einer Kapuze auf dem Kopf. Die zweite Person trug ebenfalls eine Kapuze, dunkle Jacke und Hose, hatte eine sehr dünne Statur und jugendliches Aussehen. Zudem trug er eine OP-Maske.

Hinweise zum Tatgeschehen oder zu Beobachtungen, die mit selbigem in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell