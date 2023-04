POL-GS: Falsche Handwerker treiben erneut ihr kriminelles Unwesen

Goslar (ots) - Goslar Einbruch in Bürogebäude In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich in der Ottostraße ein Einbruch in ein Bürogebäude. Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen drangen gewaltsam durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Objekt ein und durchwühlten anschließend mehrere Büroräume. Durch ein weiteres Fenster verließen sie den Tatort danach unerkannt. Hinweise zum ...

mehr