POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Goslar

Einbruch in Bürogebäude

In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich in der Ottostraße ein Einbruch in ein Bürogebäude.

Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen drangen gewaltsam durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Objekt ein und durchwühlten anschließend mehrere Büroräume. Durch ein weiteres Fenster verließen sie den Tatort danach unerkannt.

Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Verkehrsunfall - Zaun und Pkw beschädigt

Der Fahrer eines Skoda kommt am frühen Montagnachmittag mit seinem Pkw in der Goslarer Innenstadt nach links von der Fahrbahn ab und stößt gegen einen Grundstückszaun. Bei der Unfallaufnahme gibt der 23-jährige Fahrzeugführer an, einem ihm in der Straße Freudenplan entgegenkommenden Pkw ausgewichen zu sein. Hierbei sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun gefahren. Nähere Angaben zum entgegenkommenden Fahrzeug konnte der Unfallbeteiligte nicht geben. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 6.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell