Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 02.04.2023

Goslar (ots)

Taschendiebstahl in einem Supermarkt am Ostbahnhof:

Am Sonnabend, 01.04.2023, gegen 15:00 Uhr, kauft ein 27-jähriger Clausthal-Zellerfelder in einem Supermarkt ein. Nach Abschluss des Einkaufs stellt er fest, dass sich sein Mobiltelefon nicht mehr in seiner Jackentasche befindet. Dieses ist ihm wohl während des Einkaufens aus seiner Jackentasche entwendet worden. In der Hülle des Telefons befindet sich noch ein Ausweis des Geschädigten. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 450,00EUR.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen/innen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell