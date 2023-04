POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 01.04.2023

Goslar (ots) - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 09:25 Uhr konnte in der Feldstraße, in 38640 Goslar, ein 22-jähriger Salzgitteraner auf seinem sog. E-Scooter festgestellt werden, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz vorlag. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. ...

mehr