POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.04.2023

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 09:25 Uhr konnte in der Feldstraße, in 38640 Goslar, ein 22-jähriger Salzgitteraner auf seinem sog. E-Scooter festgestellt werden, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz vorlag. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem E-Scooter untersagt.

Diebstahl einer Geldbörse

Am 31.03.2023, gegen 11:25 Uhr wurde ein 80-jähriger Geschädigter in der Jakobistraße, in 38640 Goslar, durch zwei Täter angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Nachdem der Geschädigte seine Geldbörse aus seiner Tasche geholt hatte, wurde ihm dieses durch einen der Täter aus den Händen genommen. Anschließend flüchteten die Täter mitsamt der Geldbörse fußläufig vom Tatort. Die Ermittlungen zu der Identität der beiden Täter dauern zurzeit noch an. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Diebstahl der Geldbörse machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar (Tel. 05321 339-0) zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Zeit vom 28.03.2023, 12:00 Uhr, bis zum 31.03.2023, 16:00 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter durch Hebeln an der Hauseingangstür eines Reihenhauses im Holunderweg, in 38640 Goslar, Zutritt zu diesem zu Verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließ der Täter von seinem Vorhaben ab, sodass es nicht zu einem Eindringen in das Wohnhaus kam. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar (Tel. 05321 339-0) zu melden.

Auseinandersetzung auf dem Parkplatz einer Diskothek Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 02:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Carl-Zeiß-Straße, in 38644 Goslar, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Bad Harzburger sowie einer weiteren, bislang unbekannten Personengruppe. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung sei der 21-jährige Bad Harzburger durch bislang unbekannte Täter mittels Faustschlägen verletzt worden. Eine 19-jährige Bad Harzburgerin, welche schlichtend habe eingreifen wollen, sei ebenfalls durch einen "Schubser" verletzt worden. Da durch den 21-Jährigen Bedrohungen gegenüber seinen Kontrahenten ausgesprochen wurden, erwartet diesen ebenfalls ein Strafverfahren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei einer 39-jährigen Bad Harzburgerin zudem ein Schlagring aufgefunden werden, welcher vor Ort beschlagnahmt wurde. Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz / Urkundenfälschung Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 04:20 Uhr wurde in der Marienburger Straße, in 38642 Goslar, ein Pkw Seat mit GS-Zulassung festgestellt, an welchem Kennzeichen angebracht waren, welche nicht für diesen Pkw ausgegeben waren. Eine Haftpflichtversicherung bestand zum Zeitpunkt der Feststellung nicht. Gegen den verantwortlichen 29-jährigen Goslarer wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen wurden beschlagnahmt.

