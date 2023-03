Goslar (ots) - Ort: 38690 Goslar, Schachtweg, Spielplatz am Vienenburger See sowie nähere Umgebung Zeit: 28.03.23 bis 30.03.23 Bislang unbekannte Personen besprühten zahlreiche Spielgeräte auf dem Spielplatz mit weißer Farbe. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter und das Boot am See. Teilweise wurden Symbole verfassungswidriger Organisationen gesprüht. Zeugen werden gebeten ...

