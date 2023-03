POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 30.03.23

Goslar (ots) - Kontobetrug Ein 35-jähriger Seesener erstattete am 27.03.23 bei Polizei Seesen Strafanzeige, dass am Sonntag, den 26.03.2023, in einem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr, durch unbekannte Täter mehrfach Geldbeträge von seinem Konto abgebucht worden seien. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 2.300,00 EUR. Betrug zum Nachteil lebensälterer Menschen Unbekannte Täter erlangten am Montag, den 27.03.2023, ...

