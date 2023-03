Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Presse des PK Seesen vom 29.03.2023

Goslar (ots)

Kontobetrug

Ein 35-jähriger Seesener erstattete am 27.03.23 bei Polizei Seesen Strafanzeige, dass am Sonntag, den 26.03.2023, in einem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr, durch unbekannte Täter mehrfach Geldbeträge von seinem Konto abgebucht worden seien. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 2.300,00 EUR.

Betrug zum Nachteil lebensälterer Menschen

Unbekannte Täter erlangten am Montag, den 27.03.2023, gegen 13:00 Uhr, innerhalb von 20 Minuten 6.000,00 EUR eines 61-jährigen Mannes aus Seesen. Dabei wurden dem Geschädigten auf das Smartphone Nachrichten mit einem Link geschickt. Nachdem der Link angeklickt wurde, wurden vermutlich die persönlichen Daten ausgelesen, und nachfolgend für betrügerische Handlungen benutzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Diesbezüglich sensibilisiert die Polizei nochmals, keine Nachrichten mit unbekannten Inhalten zu öffnen, sowie personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Kontodaten) herauszugeben.

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montagnachmittag, des 27.03.2023, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Ildehäuser mit seinem Pkw die K61, aus Richtung Ildehausen / Hammershäuser Mühle kommend, in Richtung Seesen, als dieser in einer Linkskurve, vermutlich auf Grund plötzlich einsetzenden Schnee- bzw. Hagelbefalls, nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Der Pkw überfährt dabei einseitig eine Leitplanke, sodass der Pkw auf dem Fahrzeugdach, zwischen Leitplanke und Bäumen, zum Stehen kommt. Nur durch "Glück im Unglück" verhinderte der dichte Baumbewuchs das Herunterstürzen des Pkw den angrenzenden Hang. Der Fahrzeugführer konnte sich, nach ersten Einschätzungen leicht verletzt, dennoch eigenständig aus dem Pkw bergen. Am Pkw entstand Totalschaden. Unfallbedingt wurde die dortige Leitplanke verbogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.500,00 EUR eingeschätzt.

Diebstahl von Hebeketten

Derzeit unbekannte Täter erlangten in einem Baustellenbereich in der Hochstraße, in 38723 Seesen, in einem Zeitraum von Freitag, den 24.03.2023, 11:30 Uhr, bis Montag, 27.03.2023, 12:00 Uhr, zwei Hebeketten eines Baggers im Gesamtwert von 800,00 EUR. Die Ermittlungen hierzu wurden Seitens der Polizei aufgenommen. Daher bitte die Polizei Seesen möglich Zeugen oder Hinweisgeber, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im o.g. Bereich oder Zeitraum machen können, sich unter der Telefonnummer 05381-9440 zu melden,

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Dienstagabend, des 28.03.2023, gegen 21:00 Uhr, in Münchehof durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten deutliche Anzeichen erlangt werden, welche auf die Beeinflussung von berauschenden Substanzen hindeuteten. Dieses bestätigte sich in einem anschließenden durchgeführten Drogenurintest. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt dem Fahrzeugführer untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Schneider, PKin

