POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.03.2023

Goslar/Langelsheim/Clausthal-Zellerfeld

-Einbrüche in drei PKW

Auf eine im Auto zurückgelassene Handtasche hatte es offensichtlich ein bislang unbekannter Täter am 28.03.23, zwischen 15.30 - 16.30 Uhr, abgesehen.

In diesem Zeitraum schlug dieser die Seitenscheibe eines auf dem Friedhofsparkplatz in der Hildesheimer Str. abgestellten PKW VW einer 69-jährigen Goslarerin ein. Anschließend entwendete er die im Fahrzeug befindliche Handtasche nebst darin befindlicher Papiere und Bargeld.

Der Schaden beträgt rund 1.000 EUR.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar bittet Personen, die in dem tatrelevanten Zeitraum in dem Bereich des Friedhofsparkplatzes verdächtig wirkende Personen gesehen haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Auf gleiche Art und Weise gelangten am 28.03.23, zwischen 16.00 - 16.10 Uhr, unbekannte Täter an das Portemonnaie einer 24-jährigen Langelsheimerin. Diese hatte ihren PKW Seat in der Straße "Am Friedhof" in Langelsheim geparkt.

Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die hintere Seitenscheibe eingeschlagen und die im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse entwendet worden war. Der Schaden wird auf rund 500 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden in diesem Fall an die Polizeistation Langelsheim unter 05326 / 978780 erbeten.

Einen Rucksack mit persönlichen Papieren, Bekleidungsgegenständen und Bargeld erbeuteten gestern, zwischen 14.00 - 15.15 Uhr, unbekannte Täter in Clausthal-Zellerfeld.

Auf dem Parkplatz "Wolfswarte" an der L 504 schlugen sie ebenfalls die hintere Seitenscheibe eines dort geparkten PKW Dacia eines 24-jährigen Mannes aus Hamburg ein, und entwendeten den im Fahrzeug abgelegten Rucksack.

Der hierbei angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 EUR.

Die Polizei in Clausthal-Zellerfeld bittet um Hinweise unter 05323 / 941100.

Insbesondere die ruhigen und oftmals verkehrsarmen Bereiche eignen sich für derartige Taten aus Tätersicht, um die Abwesenheiten der Fahrzeugnutzer für ihre Zwecke auszunutzen.

In dieser Jahreszeit richten zudem auf den Friedhöfen in unserer Region viele Menschen die Gräber ihrer Angehörigen her und lassen hierzu längere Zeit ihr Fahrzeug unbeaufsichtigt.

Oftmals halten sich Täter längere Zeit im Nahbereich auf und beobachten das Kommen und Gehen.

Die Polizei Goslar nimmt diese jüngsten Vorfälle zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass das Kraftfahrzeug kein Tresor ist, und gibt folgende Tipps:

-Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Lassen Sie das Lenkradschloss einrasten.

-Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug. Wenn sich dies nicht vermeiden lässt, deponieren Sie die Gegenstände außerhalb des von außen einsehbaren Bereichs.

-Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

-Lüdke, KHK-

