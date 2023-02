Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Büroräume

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Vogelwoogstraße bei einem Einbruch einen Schaden von mindestens 2.500 Euro hinterlassen. Die Täter drangen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in das Gebäude ein. Gewaltsam brachen sie zunächst eine Glastür auf, und dann vermutlich mit einem Winkelschleifer eine Bürotür. In den Büroräumen machten sie sich an Schränken und Rollcontainern zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fanden die Diebe offensichtlich nichts, was für sie von Wert war - ohne Beute machten sich die Täter auf und davon. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

