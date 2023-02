POL-PPWP: Teure Brille aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Zunächst in einem Restaurant, dann an der Eisbahn auf dem Schillerplatz, ist am Donnerstagnachmittag ein alkoholisierter Mann unangenehm aufgefallen. Der 40-Jährige setzte sich in dem Lokal unaufgefordert an mehreren Tischen zu Gästen. Als die Bedienung den Betrunkenen aufforderte, das aufdringliche Verhalten zu unterlassen und das Lokal zu verlassen, kam der Mann der Bitte zwar nach, suchte ...

