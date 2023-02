Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei erteilt Platzverweis

Kaiserslautern (ots)

Zunächst in einem Restaurant, dann an der Eisbahn auf dem Schillerplatz, ist am Donnerstagnachmittag ein alkoholisierter Mann unangenehm aufgefallen. Der 40-Jährige setzte sich in dem Lokal unaufgefordert an mehreren Tischen zu Gästen. Als die Bedienung den Betrunkenen aufforderte, das aufdringliche Verhalten zu unterlassen und das Lokal zu verlassen, kam der Mann der Bitte zwar nach, suchte allerdings den Schillerplatz auf, um dort sein "Glück" zu versuchen: Redselig und auf unangenehme Weise bedrängte er Passanten und Besucher der Eisbahn. Einsicht, dass sein Verhalten störte, zeigte der 40-Jährige erst, als eine alarmierte Polizeistreife ihm einen Platzverweis erteilte. Der Mann befolgte die Anweisung. |erf

