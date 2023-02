Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti ist in der Nacht zu Donnerstag ein Einbrecher in der Schoenstraße geschnappt worden. Der 27-Jährige hatte sich gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Restaurants verschafft und sich dort eine größere Menge Münzgeld unter den Nagel gerissen.

Als er anschließend auch noch in Wohnräume im gleichen Gebäude eindringen wollte, wurde ein Zeuge wach und durchkreuzte die Pläne des Täters. Der junge Mann ergriff die Flucht. Der Zeuge folgte ihm und konnte ihm den Rucksack mit dem Diebesgut entreißen. Der Täter flüchtete weiter auf das Dach des Hauses. Dort wurde er wenig später von den alarmierten Polizeikräften festgenommen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 27-Jährigen um einen amtsbekannten Mann, der erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde und aktuell noch unter Bewährung steht. Er blieb über Nacht im Polizeigewahrsam und soll am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt werden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell