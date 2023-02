Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Fahrrad und E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Aus einer Garage in der Theo-Vondano-Straße haben Diebe am Mittwoch ein Fahrrad und einen E-Scooter gestohlen. Die Täter machten sich bereits am frühen Morgen ans Werk. Kurz vor 5 Uhr öffneten sie die unverschlossene Garage und griffen sich die Vehikel. Mit dem grauen Herrenrad der Marke "Bergamont Helix 4.0" und dem Elektroroller machten sich die Unbekannten auf und davon. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei geht aktuell von zwei Tätern aus und bittet um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

