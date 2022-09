POL-OG: Offenburg - Duo nach Diebstahl ermittelt

Kehl (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge erkannte am Mittwochnachmittag einen früheren mutmaßlichen Ladendieb in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Bei der Überprüfung des 43-Jährigen gegen 16.30 Uhr stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Bei der Festnahme durch Beamte des Polizeireviers Kehl leistete er Widerstand in dem er sich gegen die Maßnahmen sperrte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /ph Rückfragen ...

