Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brandursache in Hespert steht fest

Reichshof (ots)

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Reichshof-Hespert vergangene Woche sind die polizeilichen Ermittlungen erstmal abgeschlossen. Im Glockenweg in Hespert war es vergangenen Dienstag (15. März) gegen 18:30 Uhr zu einem Brand in einem Fachwerkhaus gekommen. Eine 61-jährige Bewohnerin des Obergeschosses konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Insbesondere das Obergeschoss des Gebäudes ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden; es entstand hoher Sachschaden. Die Brandermittlungen der Polizei haben mittlerweile ergeben, dass fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer als Brandursache anzunehmen ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell