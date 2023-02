Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Angebliche Tochter fordert Geld

Kaiserslautern (ots)

Angeblich hatte ihre Tochter eine neue Handynummer, in einer Textnachricht forderte sie mehr als 1.700 Euro für ein Smartphone und einen Laptop. Weil die Mutter von der Echtheit der Nachricht ausging, tat sie ihrer Tochter am Dienstag den Gefallen und beglich die Rechnung. Weil die junge Frau tatsächlich so eine Anschaffung plante, schöpfte die Mutter zunächst keinen Verdacht. Erst als die Nachrichten ihrer vermeintlichen Tochter "komisch" wurden, kamen der 71-Jährigen Zweifel. Sie wandte sich an einen Angehörigen, der die Betrugsmasche sofort erkannte. Die Seniorin war auf Kriminelle hereingefallen. |erf

