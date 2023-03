Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss:

Am Montag, den 27.03.2023, gegen 22.10 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Polo im Stadtgebiet von Bad Harzburg angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung des 62jährigen Fahrers aus Bad Harzburg hatten die Beamten den Eindruck, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehe. Daraufhin wurde ein Test mit einem stationären Atemalkoholmessgerät veranlasst. Es wurde ein Wert von 0,26 mg/l gemessen. Aufgrund des Wertes wurde ihm die Weiterfahrt zunächst untersagt. Anschließend folgt die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

2 Anzeigen wegen Bedrohung:

Am Montag, den 27.03.2023, 18:25 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Bad Harzburg in der Herzog-Wilhelm-Straße zu einem Streitgespräch zwischen zwei männlichen Personen. Diese eskalierten schließlich in einer Bedrohung von einem 20jährigen Bad Harzburger gegenüber einem 66jährigen Mann. Zusätzlich bedrohte der Verursacher auch noch eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes. Die eingesetzten Beamten schlichteten die Situation. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet. Zusätzlich wurde dem Verursacher durch den hiesigen Lebensmittelmarkt ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen.

