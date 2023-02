POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Gebäude der Kompostieranlage der Stadt Bexbach

Homburg (ots) - In der Nacht vom 17.02.2023, ca. 21:30 Uhr, auf den 18.02.2023, ca. 01:05 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Golf mit HOM-Kennzeichen, welcher in der Uhlandstraße in Homburg abgestellt war. Hierbei wurde die hintere Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: ...

mehr