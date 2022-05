Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgängerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 29. Mai, hat sich um etwa 15.20 Uhr auf der Hovener Straße in Bettrath-Hoven ein Unfall ereignet. Eine 59-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Frau stieg aus einem geparkten Auto aus und wollte hinter dem Auto die Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 45-jährigen Frau, das in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs war. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell