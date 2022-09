Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autofahrer fährt auf der Autobahn auf Motorrad auf - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.09.2022, gegen 16:50 Uhr, ist ein 61 Jahre alter Autofahrer auf der A 861 in Höhe der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd einem vorausfahrenden 125er Motorrad aus bislang unbekannter Ursache aufgefahren. Der 18-jährige Motorradfahrer stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 5000 Euro, an der 125er bei ca. 500 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell