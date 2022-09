Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Fahrradfahrerin stürzt im Kreisverkehr - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.09.2022, gegen 16:50 Uhr, ist eine Fahrradfahrerin in Schliengen im Kreisverkehr der Freiburger Straße zur Mauchener Gasse gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die 67 Jahre alte Frau war in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei einen schon darin befindlichen Traktor zu spät bemerkt. Sie geriet deshalb mit ihrem Vorderrad gegen den Bordstein und kam zu Fall. Zu einer Berührung mit dem Traktor kam es nicht. Die Fahrradfahrerin zog sich eine Verletzung am Bein zu, die an der Unfallstelle vom verständigten Rettungsdienst versorgt wurde. Am Fahrrad wurde das Vorderlicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell