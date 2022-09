Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandmeldung Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Altenkirchen- Am Mittwoch, 21.09.2022, gegen 21:30 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Montabaur hiesiger Dienststelle einen Küchenbrand in der Koblenzer Straße in Altenkirchen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache lediglich ein auf dem Herd stehender Plastikteller sowie ein daneben befindlicher Wasserkocher in Brand geraten waren. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden, so dass ein vollständiger Küchenbrand verhindert wurde. Die Feuerwehr Altenkirchen war mit etwa 20 Kräften im Einsatz. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell