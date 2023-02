Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Handtaschendiebstahl auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Blieskastel-Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Am 17.02.2023, gegen 13:00 Uhr, wurde einer älteren Dame auf dem Kundenparkplatz des Netto-Marktes in Blieskastel-Lautzkirchen, Florianstraße, aus dem Einkaufswagen die Handtasche entwendet. Die Dame war gerade im Begriff ihren Einkauf in ihren PKW einzuladen, als ein unbekannter Täter die Handtasche aus dem Einkaufswagen ergriff und wegrannte. Es gibt keinerlei Täterbeschreibung. In der Handtasche befanden sich mehrere Ausweisdokumente sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise bzgl. dem unbekannten Täter bitte an die Polizeiinspektion in Homburg melden, Tel. 06841/1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell