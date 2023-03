Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem auf der Landstraße 518: Am Mittwoch, den 29.03.2023, gegen 19.40 Uhr, befuhr der 58jährige Fahrer eines Audi die L 518 aus Oker kommend in Richtung Vienenburg. Hier kam er auf etwa der Hälfte der Strecke aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort einem Baum. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des Fahrzeuges wurde dabei schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus nach Goslar gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 25500,- Euro geschätzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Am Mittwoch, den 29.03.2023, wurde die Fahrerin eines Ford in Bad Harzburg mit dem Fahrzeug angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung der Fahrerin stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Der vorgenommene Drogenschnelltest fiel positiv aus, so dass eine Blutentnahme zur weiteren Bestimmung der Werte angeordnet wurde. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger: Am Mittwoch, den 29.03.2023, gegen 10.30 Uhr, bog die 43jährige Fahrerin eines Opel Astra von der Nordmannstraße in die Herzog-Julius-Straße ein. Hierbei übersah sie den 84jährigen Fußgänger, der die Herzog-Julius-Straße überquerte und sich mitten auf der Fahrbahn befand. Es kam zu einem Zusammenstoß wodurch der Fußgänger leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist nicht festgestellt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell