POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.04.2023

Goslar (ots)

Am 31.03.2023 wurde gegen 15:00 Uhr durch einen Zeugen eine mögliche Trunkenheitsfahrt durch einen männlichen Verkehrsteilnehmer auf der Braunschweiger Straße in Seesen gemeldet. Die Funkstreife des PK Seesen kann den genutzten PKW im nordöstlichen Bereich von Seesen feststellen. Der Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol kann beim Fahrzeugführer bestätigt werden. Es wurde eine Blutentnahme auf dem PK Seesen angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 30.03.2023 meldet ein Geschädigter aus Seesen einen möglichen Einbruchsversuch in der Bismarckstraße. Die Funkstreife vor Ort kann dies bestätigen und deutliche Hebelspuren an der Eingangstür eines Akustikgeschäfts feststellen. Dem unbekannten Täter gelang es jedoch nicht die Geschäftsräume zu betreten. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 750,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 30.03.2023 wird durch einen geschädigten Fahrzeughalter eine Verkehrsunfallflucht in der Schillerstraße in Seesen gemeldet. Demnach ist ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug die Schillerstraße in Richtung Bergstraße gefahren und hat auf Höhe der Hausnummer 3 ein ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert. Vor Ort kann die Funkstreife lediglich den beschädigten PKW am rechten Fahrbahnrand feststellen. Nach Inaugenscheinnahme ist ein Schaden an der linken vorderen Fahrzeugseite ersichtlich. Sachschaden ca. 1000,- Euro. Durch die Funkstreife können weiße Farbreste vom Verursacherfahrzeug ermittelt werden. Der Unfall soll sich, laut Geschädigtem, im Zeitraum vom 28.03.23 18:00 Uhr bis 29.03.23 09:00 Uhr ereignet haben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Das Verursacherfahrzeug könnte einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

