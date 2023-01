POL-NOM: Diebstahl aus Container

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37589 Kalefeld, OT Willershausen, An der Wende. Zeitraum: Montag, 02. Januar 2023, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 18. Januar 2023, 14:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte eine in der Straße An der Wende befindliche Lagerhalle auf und drang gewaltsam in diese ein. Aus der Halle wurde dann ein Oldtimer-Motorrad entwendet. Anwohner aus Willershausen werden gebeten, jegliche Beobachtungen über ...

mehr