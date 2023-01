Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch Lagerhalle, Diebstahl von Oldtimer-Motorrad

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Willershausen, An der Wende. Zeitraum: Montag, 02. Januar 2023, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 18. Januar 2023, 14:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte eine in der Straße An der Wende befindliche Lagerhalle auf und drang gewaltsam in diese ein. Aus der Halle wurde dann ein Oldtimer-Motorrad entwendet. Anwohner aus Willershausen werden gebeten, jegliche Beobachtungen über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel.05382 919200, zu melden. Die Täter dürften zum Abtransport vom Diebesgut einen Transporter oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt haben.

