POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 02.04.2023

Goslar (ots) - Langelsheim 1. Fahrt unter Alkoholeinfluss Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 23:15 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Pkw Audi in der Langen Straße, in 38685, Langelsheim durch eine Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwillig ...

mehr