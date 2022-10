POL-PDLD: Diebstahl auf einer Baustelle

Germersheim (ots) - Am Sonntagabend wurde durch Beamte der Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitsmessung zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit von 50km/h in der Zeughausstraße in Germersheim durchgeführt. Innerhalb einer halben Stunde konnte lediglich ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden. Hierbei wurde ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 60km/h gemessen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

