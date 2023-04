Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.04.2023

Goslar (ots)

Langelsheim

1. Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 23:15 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Pkw Audi in der Langen Straße, in 38685, Langelsheim durch eine Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 0,85 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goslar, Ortsteil Jerstedt

2. Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 02.04.2023, gegen 02:45 Uhr, wurde die Fahrzeugführerin eines Pkw Hyundai in der Straße In den Pfennigstücken, in 38644 Goslar, OT Jerstedt, kontrolliert. Bei der aus Salzgitter stammenden Fahrzeugführerin wurde durch die kontrollierenden Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Auch gegen diese Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Im Auftrag

Opitz, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell