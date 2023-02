LPI-SLF: Betrunken unterwegs...

Rudolstadt (ots) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte in der Schloßstraße in Rudolstadt Zugang in die Kellerräume eines Wohnblocks. Aus den Gemeinschaftsräumen entwendeten die Täter zwei hochwertige, schwarze E-Bikes. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die im Bereich Schloßstraße und näherer Umgebung Beobachtungen gemacht haben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst ...

