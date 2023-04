Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 02.04.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an der Deilichschule

Zu einer Sachbeschädigung an der Deilichschule wurde die Polizei von einem Zeugen am 01.04.2023, gegen 19.00 Uhr, gerufen. Offensichtlich waren mehrere Personen an dieser Sachbeschädigung beteiligt. In ersten Ermittlungen wurde ein beschädigter Briefkasten festgestellt. Der/die Täter(in) wurden nicht mehr angetroffen. In weiteren, polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden zusätzliche Zeugen angetroffen. Die Höhe des gesamten Sachschaden steht noch nicht abschließend fest. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber mögen sich bitte bei der Polizei melden.

E-Bike aus Keller gestohlen

Zu einem Diebstahl eines E-Bike wurde die Polizei Bad Harzburg am 01.04.2023, um 16.50 Uhr, in die Straße Amtswiese gerufen. Offensichtlich wurde in der Zeit vom 27. März bis zum 01. April aus einem verschlossenen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus das E-Bike entwendet. Das graue E-Bike mit schwarzen Schutzblechen hatte einen Wert von 2000,- EUR. Mögliche Zeugen zum Verbleib des E-Bike werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

