LPI-J: Übers Badfenster eingestiegen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In eine Firma in der Straße "Am Burgblick" in Stadtroda wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Über ein kleines Badfenster verschafften sich die Diebe Zugang zu den Firmenräumlichkeiten. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt und ein Schrank aufgebrochen. Die Einbrecher erbeuteten insgesamt etwa 750,- Euro Bargeld und Briefmarken im Wert von 40,- Euro. Im Rahmen ihres Einbruchs montierten die Täter drei Überwachungskameras der Firma ab und nahmen diese ebenfalls an sich. Die Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreiche Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641/81-2464 zu melden.

